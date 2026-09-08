08/ 09/ 2026 14:08

VIDEO | Captan por primera vez a vecino que confesó crimen de Mariana Sepúlveda saliendo de comisaría

Cámaras de CHV Noticias grabaron la salida de Ghilsan Quiroz desde una comisaría tras su detención por el presunto crimen de la joven. Se trata de la primera vez que el sujeto de 42 años es captado desde que confesara su autoría en el asesinato la noche del domingo. El caso, vale recordar, generó una amplia búsqueda cuando desapareció, sin embargo, durante los años posteriores ninguna pista permitió establecer qué ocurrió.