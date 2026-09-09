Fiestas Patrias en Santiago: Así viene el clima para el feriado del 18 y las fondas según Allison Göhler

La meteoróloga adelantó que si bien es un “pronóstico en desarrollo”, todo indica que no habrá posibiliad de precipitaciones para la próxima semana.

A falta de 9 días para las celebraciones de Fiestas Patrias, Allison Göhler anticipó cómo viene el pronóstico del tiempo y si habrá o no lluvia.

La meteoróloga de Chilevisión adelantó que, al menos en la zona central, está descartada la posibilidad de precipitaciones .

Según explicó, la lluvia estará concentrada durante en los próximos días y la caída de las gotas se irá debilitando hacia el fin de semana para dar paso a temperaturas más cálidas.

Descartan lluvia en Fiestas Patrias

Allison Göhler adelantó que la proyección para Santiago y zona central no contempla lluvias para los días de celebración de Fiestas Patrias.

“En estos momentos aparece que tendríamos un cielo despejado parcial. Todos los días se ve 18, 19, 20 sin lluvias “, aseguró.





“Le podemos hasta el momento asegurar que no va a caer agüita hasta el momento”, agregó la experta.

La meteoróloga también recordó que se trata de “un pronóstico en desarrollo”, por lo que puede ir varianado a medida que se acerque la fecha.

“Pero la buena noticia es que se está firmando la posibilidad de que no haya agüita para el 18, al menos aquí en la zona centro del país”, sostuvo.