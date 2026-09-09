Desvinculan a abogado de Subsecretaría de Seguridad Pública tras formalización por femicidio frustrado
La repartición a cargo del Ministerio de Seguridad Pública manifestó un “rechazo categórico a toda forma de violencia contra las mujeres”.
La Subsecretaría de Seguridad Pública desvinculó a un abogado de la institución que este martes fue formalizado en Santiago por el delito de femicidio frustrado.
Mediante un comunicado, la entidad a cargo del ministerio de Seguridad Pública confirmó los hechos imputados y actualizó el estado del funcionario en la repartición.
“El abogado, quien prestaba servicios en esta institución desde 2025 y fue formalizado ayer por el delito de femicidio frustrado, fue desvinculado de la institución”, informaron.
En el documento expresaron un “rechazo categórico a toda forma de violencia contra las mujeres”, junto con anunciar medidas de apoyo que fueron puestas a disposición de la víctima.
“Asimismo, el Programa de Apoyo a Víctimas se encuentra a disposición de la víctima y realizará todas las gestiones necesarias para brindarle el apoyo y acompañamiento jurídico y psicológico que requiera”.
Finalmente, “por respeto a la privacidad y protección de la víctima, y considerando que existe una investigación penal en curso, esta Subsecretaría no entregará antecedentes adicionales sobre los hechos”, cerraron.
Habría intentado asfixiar a pareja
El profesional enfrentó a la justicia tras ser acusado por agresiones y amenazas de muerte: El sujeto habría golpeado a su pareja en reiteradas ocasiones y luego la intentó asfixiar.
“La intenta asfixiar, la intenta lanzar por el balcón, toma un cuchillo con el cual agrede a la víctima en su mano, la lanza al suelo, le da golpes de pie y puño en distintas partes del cuerpo”, señaló a TVN el fiscal Centro Norte, Luis Díaz.
Aunque no sería la primera denuncia en su contra, el tribunal determinó la medida cautelar de arresto domiciliario total para el abogado.
Si sufres maltrato físico o psicológico, puedes llamar gratis al número 1455 de 8:00 a 00:00 horas y obtener orientación sobre dónde denunciar y a quién acudir en caso de ser víctima de violencia.