Desvinculan a abogado de Subsecretaría de Seguridad Pública tras formalización por femicidio frustrado

La repartición a cargo del Ministerio de Seguridad Pública manifestó un “rechazo categórico a toda forma de violencia contra las mujeres”.

La Subsecretaría de Seguridad Pública desvinculó a un abogado de la institución que este martes fue formalizado en Santiago por el delito de femicidio frustrado.

Mediante un comunicado, la entidad a cargo del ministerio de Seguridad Pública confirmó los hechos imputados y actualizó el estado del funcionario en la repartición.

“El abogado, quien prestaba servicios en esta institución desde 2025 y fue formalizado ayer por el delito de femicidio frustrado, fue desvinculado de la institución”, informaron.

En el documento expresaron un “rechazo categórico a toda forma de violencia contra las mujeres”, junto con anunciar medidas de apoyo que fueron puestas a disposición de la víctima.





“Asimismo, el Programa de Apoyo a Víctimas se encuentra a disposición de la víctima y realizará todas las gestiones necesarias para brindarle el apoyo y acompañamiento jurídico y psicológico que requiera”.

Finalmente, “por respeto a la privacidad y protección de la víctima, y considerando que existe una investigación penal en curso, esta Subsecretaría no entregará antecedentes adicionales sobre los hechos”, cerraron.

Habría intentado asfixiar a pareja

El profesional enfrentó a la justicia tras ser acusado por agresiones y amenazas de muerte: El sujeto habría golpeado a su pareja en reiteradas ocasiones y luego la intentó asfixiar.

“La intenta asfixiar, la intenta lanzar por el balcón, toma un cuchillo con el cual agrede a la víctima en su mano, la lanza al suelo, le da golpes de pie y puño en distintas partes del cuerpo”, señaló a TVN el fiscal Centro Norte, Luis Díaz.

Aunque no sería la primera denuncia en su contra, el tribunal determinó la medida cautelar de arresto domiciliario total para el abogado.