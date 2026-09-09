“Ya estoy harta”: Christell estalló y respondió a incómoda pregunta sobre sus padres

La cantante habilitó la clásica bandeja de preguntas en Instagram y no dejó pasar un duro cuestionamiento a su familia. “Más de 20 años desmintiendo esto”, apuntó en la red social.

Christell Rodríguez volvió a interactuar con sus seguidores a través de redes sociales y respondió a una incómoda pregunta sobre su temprana exposición a la fama.

Cabe recordar que Christell alcanzó notoriedad cuando era apenas una niña de cinco años, luego de participar en el programa Rojo, Fama Contra Fama y realizar presentaciones fuera de la pantalla.

La incómoda pregunta a Christell Rodríguez

En ese contexto, un usuario le preguntó directamente: “¿Perdonaste a tus papás por obligarte a trabajar siendo niña?”.

La consulta generó una inmediata reacción de la intérprete de Dubidubidu, quien aseguró estar cansada de que se siga instalando esa versión sobre su infancia.

“Más de 20 años desmintiendo esto, ya estoy harta. Crean lo que quieran. Mis papás son bacanes” , respondió tajantemente Christell.

La cantante además fue enfática en señalar que “nunca fui obligada a nada en mi vida, más que a comer legumbres y ni eso porque eran tres cucharadas”.

En esa misma línea, explicó que para ella sus presentaciones durante aquella etapa fueron simplemente una experiencia entretenida y que siempre las vivió como un juego.





“Siempre fue solo un juego para mí. Se me presentó de esa forma y lo pasé la r…”, afirmó la artista.

La polémica a la que hizo referencia se remonta a un antiguo video en el que se escucha a Christell decirle a sus padres que le “duele la guatita” y que no quería continuar cantando durante uno de sus shows.

Aquellas imágenes generaron especulaciones sobre una eventual vulneración de sus derechos como niña. Sin embargo, la joven ha desmentido en reiteradas ocasiones que haya sido obligada a trabajar durante su infancia.

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