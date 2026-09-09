“Una falta de respeto”: Senadores critican declaraciones de ministro de Defensa contra Paulina Núñez

Tras recibir un cuestionamiento por su gestión, el secretario de Estado Tomás Barros apuntó hacia la presidenta del Senado al asegurar que ella “no tiene por qué saber lo que se hace y piensa en el Ejecutivo o en Defensa”.

Una serie de cuestionamientos de parte de parlamentarios recibió el ministro de Defensa, Fernando Barros, luego de referirise a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, tras una crítica que ella realizó a su gestión.

“ La senadora Núñez forma parte de otro poder del Estado y ella no tiene por qué saber lo que se hace y piensa en el Ejecutivo o en Defensa”, declaró el secretario de Estado.

En entrevista con CNN Chile, Barros dijo respetar “su derecho a opinar sobre lo que estime”. Sin embargo, aseguró que él opta por no entrometerse en sus labores ni en las del Congreso.

“Yo no opinaré sobre sus comentarios en entrevistas de prensa ni intervengo en los asuntos propios del Poder Legislativo y respeto el rol que corresponde a los integrantes de los otros poderes”, declaró.

Núñez sobre Barros: “Parece vocero opinando de todo”

Núñez, por su parte, conversó este martes con The Clinic y cuestionó el manejo comunicacional del titular de Defensa, pues expuso sus reparos a su exposición ante los medios de comunicación

“Le fue muy bien en una de las encuestas, porque parece vocero opinando de todo. En una de esas podrían nombrarlo en ese cargo, que al parecer lo hace bien en eso”, manifestó.

Continuó: “En el tema de Defensa, que es donde el Presidente le confió poder y por supuesto competencias, atribuciones y que sacara adelante esa cartera, yo creo que ahí es clave que las Fuerzas Armadas sientan que tienen un ministro“.

Críticas al ministro: desde RN hasta el PS

Ahora, al día siguiente del imprevisto round, la senadora y presidenta de RN, Andrea Balladares, aseguró en Radio Duna que los dichos de Barros fueron “impropios para un ministro, me parece una forma equivocada de entender la relación entre dos poderes del Estado”.

“Decir que la presidenta del Senado ‘no tiene por qué saber’ lo que hace el Ejecutivo o el Ministerio de Defensa es desconocer el rol que tiene el Congreso y, además, una falta de respeto hacia Paulina Núñez y hacia el Senado”, añadió.

Camila Flores, senadora de la colectividad, advirtió que “quien parece no entender cómo funciona el Estado es el ministro”. “El respeto hacia quienes ejercen cargos de representación popular, y a quienes mañana los ministros pedirán su voto, es fundamental”, agregó.

Desde el Partido Socialista, su presidenta y senadora, Paulina Vodanovic expresó que es “inaceptable que el ministro de Defensa desestime con tanta facilidad una preocupación que ha sido planteada transversalmente desde el Senado”.

“Se puede estar de acuerdo o no con convocar al Cosena, pero cuando hablamos de soberanía y de nuestras relaciones con Argentina, corresponde escuchar, dialogar y actuar con sentido de Estado“, señaló en su cuenta de X.

Inaceptable que el ministro de Defensa desestime con tanta facilidad una preocupación que ha sido planteada transversalmente desde el Senado. Se puede estar de acuerdo o no con convocar al Cosena, pero cuando hablamos de soberanía y de nuestras relaciones con Argentina,… https://t.co/c4R3L5phS3 — Paulina Vodanovic (@pvodanovic) September 8, 2026