“Qué desastre”: Captan exabrupto de ministro Tomás Rau con micrófono abierto tras votación de Sala Cuna

El titular de la cartera de Trabajo fue captado tras la votación del proyecto en el Senado y calificó el episodio como “totalmente desafortunado de mi parte”.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, protagonizó un exabrupto tras la votación del proyecto de Sala Cuna Universal en el Senado.

Un micrófono abierto dejó en evidencia es su reacción luego del revés que enfrentó el gobierno tras la aprobación de la iniciativa en la Cámara Alta.

Luego de que se aprobara la indicación presentada por la senadora Provoste, el secretario de Estado tomó la palabra para informar que el gobierno haría reserva de constitucionalidad.





Al finalizar su intervención Rau protagonizó un particular momento, ya que no se habría percatado de que su micrófono permanecía abierto.

“Qué desastre”, se escuchó decir al ministro. Inmediatamente se llevó la mano a la boca al darse cuenta de la situación.

Ministro Rau explicó exabrupto

El ministro Tomás Rau abordó la reacción que tuvo tras la votación del proyecto, calificándola como un “exabrupto”.

“Creo que en un día histórico referirme a una frase, a un exabrupto de micrófono abierto totalmente desafortunado de mi parte, no tiene ningún sentido, porque aquí hemos dado un paso muy importante en avanzar en Sala Cuna”, sostuvo.

En esa línea, el ministro le restó importancia al revés que enfrentó el gobierno durante la votación, luego de que fuera rechazada la propuesta de financiamiento presentada por el Ejecutivo.

“En los proyectos de ley ocurre que se caen artículos, que no se logran concitar los apoyos en algunos. Aquí ocurrió en tres artículos: el 2, el 3 y el 6 transitorio, si no me equivoco, y en una fracción del artículo 4”, señaló.