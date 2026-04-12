“Subió el costo de la vida” Parlamentarios cuestionan a ministro Rau por “contención” del sueldo mínimo

Una serie de críticas generaron las palabras del titular de Trabajo, Tomás Rau, respecto al debate sobre el sueldo mínimo y una posible contención de su aumento.

Diversas reacciones generaron este domingo las palabras del ministro del Trabajo, Tomás Rau, respecto a una posible contención en el aumento del sueldo mínimo.

En conversación con La Tercera, el titular de la cartera abordó el debate señalando que “así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener también esos aumentos”.

“No podemos seguir aumentando los costos laborales por sobre la productividad“, argumentó.

Lo anterior desencadenó una serie de cuestionamientos por parte de parlamentarios de oposición y la CUT, quienes apuntaron a que en los últimos meses ha existido un aumento del costo de la vida.





Parlamentarios de oposición cuestionan a ministro Rau por “contención” del sueldo mínimo

A través de su cuenta oficial de X, la diputada Daniela Serrano (PC) contradijo al ministro Rau señalando que “la realidad es clara: subió el costo de la vida y el sueldo no alcanza. El reajuste del salario mínimo debe ajustarse a esa realidad”.

Por su parte, el senador Diego Ibáñez (FA) criticó la actual administración, asegurando que “contienen el sueldo de la gente, pero aumentan la riqueza para unos pocos“.

“No es admisible que su única agenda laboral sea estancar el sueldo mínimo“, agregó.

Previamente el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) había advertido que el reajuste del sueldo mínimo es “la oportunidad para que el Gobierno devuelva el poder adquisitivo que se perdió por el aumento del costo de la vida“, argumentando que el valor de la canasta básica “se fue a las nubes“.

El Ministro del Trabajo propone contener el sueldo mínimo mientras las decisiones que toman suben el costo de la vida a las personas, bajan el poder adquisitivo subiendo los precios de bienes básicos y le perdonan los impuestos a las grandes empresas. Contienen el sueldo de la… https://t.co/8BDWlo9gXx — Diego Ibáñez (@diego_ibanezc) April 12, 2026