Revisa si tienes prioridad: Así es el orden para cobrar primero los $30 mil del nuevo Bono por Hijo

Una vez que se apruebe el proyecto de ley se realizará el pago mediante el IPS, que es la institución que administra las asignaciones familiares y subsidios existentes, así como las transferencias electrónicas.

El proyecto de ley del Bono de $30 mil por hijo, anunciado por el gobierno del presidente José Antonio Kast, busca entregar un aporte económico por cada hijo o hija menor de 13 años.

Desde el gobierno pusieron suma urgencia a la tramitación con la que se espera ayudar de forma directa y sin necesidad de postulación a 2,3 millones de niños de 1,7 millones de hogares.

El Bono de $30 mil por hijo será asignado de manera automática a quienes cumplan con los requisitos establecidos. A continuación todos los detalles.

¿Quién recibirá el pago del bono?

La determinación de la persona beneficiaria se realizará utilizando información disponible en los registros administrativos del Estado.

La ley establece el siguiente orden de prioridad para definir quién recibirá el dinero :

Persona que perciba el Subsidio Familiar del niño o niña.

del niño o niña. Beneficiario de la Asignación Familiar o Maternal .

. Beneficiario del subsidio para personas con discapacidad mental o para personas con discapacidad física o sensorial severa .

. Integrantes de familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades .

. Si no aplica ninguna de las situaciones anteriores, el pago corresponderá al jefe o jefa de hogar registrado en el RSH.

En los casos de cuidado alternativo familiar, el bono será entregado directamente a la persona que ejerza legalmente el cuidado del menor.





¿Quiénes pueden recibir bono de $30 mil?

Según las instrucciones de la Suseso, podrán acceder al beneficio:

Niños y niñas de hasta 13 años pertenecientes al 80% más vulnerable según el RSH al 1 de junio de 2026.

pertenecientes al 80% más vulnerable según el RSH al 1 de junio de 2026. Menores que se encuentren bajo modalidades de cuidado alternativo familiar, como familias extensas, familias de adultos de confianza o familias de acogida.

Niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que sus madres pertenezcan al 80% más vulnerable del RSH al 1 de junio de 2026.

En este último caso, la beneficiaria será la madre y el pago se realizará después del 15 de marzo de 2027.



