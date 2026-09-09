“A mí nadie me llamó”: Expareja de Jonathan Benítez desmintió acusación de Gala Caldirola y lanzó tajante declaración

Tamara, la expareja de Jonathan Benítez, también esclareció las razones del quiebre entre la pareja.

Este miércoles, Tamara, la expareja de Jonathan Benítez, alzó la voz y desmintió haber sido hostigada por Cote López, tras la acusación que lanzó Gala Caldirola en Plan Perfecto.

Esto, luego de que López asegurara en Primer Plano que Benítez fue infiel con Gala y esta última contraatacó con acusaciones de “hostigamiento” e “incitación” para culparla por el quiebre sentimental.





Desmienten a Gala Caldirola tras acusaciones hacia Cote López

“La esposa de este jugador (…) está recibiendo llamadas constantes y hostigantes de la Cote López, donde la está incitando a ella a sentarse en programas a hablar y a decir que su matrimonio se terminó por mí, cuando no es así; yo no tengo nada que ver con esa ruptura matrimonial”, dijo Gala.

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, Tamara expuso: “Querida Galadriel Caldirola, a mí nadie me llamó. Con respecto a tu amigo, te aclaro que NO es íntimo amigo de la pareja, ni cerca”.

Esto, debido a que Gala aseguró que fue Christian Millar, su mejor amigo, quien le contó sobre el presunto hostigamiento, asegurando que él “es íntimo amigo de esta pareja”.

Por otra parte, Tamara comentó: “Cote López tuvo la delicadeza de disculparse conmigo por haberme mencionado y se solidarizó, de la misma manera en que yo lo hice con ella”.

“Porque sí, todas hemos atravesado situaciones parecidas. La diferencia es que no todas tenemos la capacidad de ser oportunas y políticamente correctas en un momento de crisis frente a una cámara”, arremetió la mujer.

Respecto de la separación, Tamara fue tajante en decir que “las únicas personas responsables de mi separación somos mi ex y yo. Fin”.

Finalmente, Cote López reposteó dicha historia en su cuenta de Instagram y escribió: “Gracias de corazón por aclarar que yo nunca te busqué, ni nada, porque el odio que recibí por esa mentira fue de otro nivel”.

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