09/ 09/ 2026 15:46

Actualizan estado de salud de Rolando Jiménez tras ser atropellado por un camión: Conductor será formalizado

En las últimas horas se conoció la actualización del estado de salud de Rolando Jiménez, activista e histórico dirigente del Movilh, quien este martes fue atropellado por un camión en Providencia. El hombre de 66 años permanece internado en el Hospital del Salvador en condición estable dentro de su gravedad, pero fuera de riesgo vital. Asimismo, se supo que el chofer de la máquina tiene antecedentes policiales y registra detenciones previas, además de que conducía sin licencia.