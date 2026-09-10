Apple presentó este miércoles su primer celular plegable, el iPhone Duo, lo que supone la mayor transformación del iPhone en sus casi 20 años de historia.

Apple presentó este miércoles de manera oficial sus nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, una nueva generación de teléfonos que cuenta con mejoras en la cámara, rendimiento, batería e inteligencia artificial.

Pero uno de los anuncios más comentados del evento de lanzamiento fue iPhone Duo, el primer iPhone plegable en la historia de la compañía fundada por Steve Jobs.

La propuesta presenta un celular en formato tipo libro, que al desplegarse ofrece una pantalla principal de 7,6 pulgadas, mientras que en su parte exterior incorpora otro panel de 5,5 pulgadas.

La empresa tecnológica apuesta por convertir este tiraje en uno de los más avanzados de su historia, con tecnología que incorpora cambios pensados para ofrecer mayor potencia, fotografía profesional y herramientas basadas en IA.

¿Cuánto costarán los nuevos dispositivos Apple?

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el precio de los equipos en Chile, pues todos los modelos estarán disponibles con distintas capacidades de almacenamiento.

iPhone 18 Pro

256 GB: Desde los $1.549.990

Desde los $1.549.990 512 GB: Desde los $1.809.990

Desde los $1.809.990 1 TB: Desde los $2.329.990

Desde los $2.329.990 2 TB: Desde los $3.109.990

Desde los $3.109.990 Colores disponibles: Borgoña, Glaciar, Plata y Negro

iPhone 18 Pro Max

256 GB: Desde los $1.699.990

512 GB: Desde los $1.959.990

1 TB: Desde los $2.479.990

2 TB: Desde los $3.259.990

Colores disponibles: Borgoña, Glaciar, Plata y Negro

iPhone Duo

256 GB: Desde los $2.499.990

Desde los $2.499.990 512 GB: Desde los $2.759.990

Desde los $2.759.990 1 TB: Desde los $3.279.990

Desde los $3.279.990 2 TB: Desde los $4.059.990

Desde los $4.059.990 Colores: Blanco Estrella y Cielo nocturno

AirPods 5

Desde los $159.990

La preventa de todos estos dispositivos comenzará en Chile el 16 de octubre a las 09:00 horas . Posteriormente, estarán disponibles de manera oficial a partir del 23 de octubre.

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“La transformación más radical del iPhone”

Desde Apple señalaron que, completamente extendido, el iPhone Duo es el “más delgado hasta la fecha”, con una pantalla interna de 7,6 pulgadas y un “acabado especial de nanotextura que minimiza los reflejos para una experiencia visual inigualable”.

John Ternus, CEO de la compañía, sostuvo que el inédito lanzamiento “representa la transformación más radical del iPhone desde el modelo original“.

“Con un diseño completamente nuevo y una experiencia intuitiva, demuestra lo que es posible cuando el hardware y el software se combinan, y redefine el concepto de usar un teléfono plegable”, agregó.

En el evento de presentación en Cupertino (California), Ternus sostuvo que “otros han creado dispositivos plegables que simplemente parecen dos teléfonos unidos de forma incómoda”.

“El resultado es una pantalla cuadrada poco adecuada para la manera en que la gente los utiliza. Desplazarse por contenido vertical resulta poco fluido y las películas quedan encajonadas entre enormes franjas negras, lo que hace que una pantalla grande parezca mucho más pequeña”.