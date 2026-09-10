“Me dolió más que…”: Matías Oviedo arremetió contra Fanny Cuevas tras crítica de “vago”

El actor respondió a la crítica que lanzó su compañera en Fiebre de Canto, en donde deslizó una crítica a su gremio y aseguró que había favoritismo por parte del jurado.

La tensión se tomó el escenario de Fiebre de Canto con un nuevo enfrentamiento protagonizado por Fanny Cuevas y Matías Oviedo.

La polémica surgió luego de los dichos de la exchica reality, quien trató de “vagos” a los actores que están participando del programa.

En ese contexto, Diana Bolocco le pidió la opinión al actor quien deslizó una crítica al comentario que hizo su compañera.





“Yo encontré más heavy como fue con el jurado. Un poco pasado para la punta, un poco. O sea, no es por ser el espinita de la situación, pero creo que a veces hay que ubicarse“, lanzó tras su presentación.

Duro cruce entre Fanny Cuevas y Matías Oviedo

Fanny vio toda la situación desde el backstage y tomó la palabra para replicar a los dichos de su compañero, asegurando que su comentario le costó el apoyo de sus compañeros.

“Como que les cayó lo que dije porque en realidad yo dije como al aire y están todos como picados. Todos quieren que me vaya. Nel dijo que me fuera. La Daniela dijo que me fuera en una entrevista. Todos quieren que me vaya. Así que vamos a ver si el domingo me sacan”, alegó.

Por su parte, Matía Oviedo continuó la discusión y apuntó al supuesto favoritismo del jurado que acusó laexchica reality.

“A mí me dolió más que me dijeran vago, que me dijeran que el jurado, me dijeron que el jurado, me ponía buenas notas porque era actor. Eso no es así. Yo, tú lo sabes, Fanny”, sinceró el actor.

Ante esto, Cuevas insistió en que “no dije ningún nombre. Están todos atacados. Me llevé que también me quieran eliminar. Me están todos tirando la mano”.

“Bueno, son las consecuencias de tus dichos, Fanny”, replicó Oviedo desatando la reacción del resto de los participantes.