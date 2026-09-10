“Soy otra persona”: Amparo Noguera sorprendió con radical cambio de look y explicó los motivos

Durante la presentación de la serie Catedrales, la actriz apareció completamente rubia, una transformación que no pasó desapercibida. “No es una decisión personal”, reveló en conversación con CHV Noticias.

Amparo Noguera sorprendió con un radical cambio de look durante una conversación con CHV Noticias, donde habló sobre su participación en Catedrales, la nueva serie chilena que llegará próximamente a Prime Video.

La actriz apareció completamente rubia, una transformación que no pasó desapercibida y que incluso fue comentada durante la entrevista. “Difícil omitir tu rubiedad. Te ves muy bien, te ves distinta”, señaló la periodista Josefina Valdés.

La artista, conocida por su clásico pelo oscuro, explicó que esta nueva apariencia responde a motivos profesionales.

“Estoy preparando algo. No, no es una decisión personal, todavía no tengo tanta libertad. Es por un próximo trabajo que voy a hacer ”, reveló la actriz, aunque prefirió mantener en reserva mayores detalles sobre el proyecto.

De hecho, cuando le preguntaron si podía contar de qué se trataba, Noguera fue tajante y aseguró que no podía entregar ninguna información por ahora. “Imposible”, fue parte de su respuesta ante la insistencia.

El papel de Amparo Noguera en Catedrales

La transformación ocurre mientras la actriz promociona Catedrales, ambiciosa producción chilena de seis episodios que se estrenará el próximo 16 de septiembre en Prime Video.

En la serie, Noguera interpreta a Carmen, la hermana mayor de una familia chilena profundamente católica marcada por un crimen ocurrido en 1986: el asesinato y posterior calcinación de Ana, cuya muerte queda sin resolver durante tres décadas.

Su personaje ejerce una fuerte autoridad sobre sus hermanas Lía y Ana y mantiene una relación marcada por la rigidez y los secretos familiares. La historia retoma el caso 30 años después, cuando comienzan a surgir nuevas preguntas sobre lo ocurrido.

Además de abordar este nuevo proyecto, Noguera también se refirió brevemente a su vida personal y a cómo el trabajo la ha ayudado a mantenerse activa durante momentos complejos.

“Trabajando, me gusta, me mantiene bien. Me hace ser la persona que soy. No sé cómo decirte, es parte de mi vida (…) Estoy perfecto, rubia, soy otra persona”, comentó entre risas.