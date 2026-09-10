Trabajan y tienen hijos: El perfil detrás del estudiante de Ingeniería en Administración de Empresas

El 92% de los alumnos de Ingeniería en Administración de Empresas en Iplacex combina trabajo y estudios. El informe revela que el 70% tiene hijos, el 72% supera los 30 años y la gran mayoría financia su propia formación.

Para quienes ya tienen una vida laboral y familiar en marcha, volver a estudiar implica sumar una nueva responsabilidad a una rutina que ya está definida. Esa es la realidad de muchos de los estudiantes que optan por Ingeniería en Administración de Empresas en Iplacex, una carrera que reúne a personas con distintas experiencias y trayectorias previas.

En este escenario, la modalidad online adquiere especial relevancia. Más que ser solo una forma distinta de cursar una carrera, permite incorporar la formación profesional a una vida en la que el trabajo, la familia y otras responsabilidades ya ocupan un lugar importante.

Este perfil revela que estudiar una carrera profesional no necesariamente significa comenzar una nueva etapa desde cero, sino también continuar una trayectoria que ya viene construyéndose desde el mundo laboral y personal.

Un perfil de estudiantes que combina trabajo y estudios

Según los datos de la Dirección de Desarrollo y Análisis Institucional de Iplacex permiten conocer con mayor detalle a quienes actualmente cursan esta carrera, donde el 92% de los estudiantes trabaja y estudia simultáneamente, mientras que el 70% tiene hijos.

A esto se suma que el 72% tiene más de 30 años y que el 51% ya cuenta con un título de educación superior técnico-profesional, lo que demuestra que una parte importante de los estudiantes llega a esta formación con experiencia previa, tanto académica como laboral.

También destaca que el 94% financia sus propios estudios y que el 50% pertenece al sector público. En cuanto a su área de trabajo, un 47% se desempeña en administración y un 18% en operaciones.

Estos antecedentes muestran una comunidad estudiantil con distintas trayectorias, pero que comparte la necesidad de compatibilizar la formación con otras responsabilidades. En ese sentido, el formato online fomenta la continuidad de las trayectorias formativas, especialmente entre quienes buscan seguir desarrollándose profesionalmente.

Una formación con una mirada integral de los negocios

El perfil de quienes optan por continuar sus estudios también plantea una pregunta: ¿qué buscan quienes ya tienen experiencia laboral cuando deciden dar un nuevo paso en su formación? En el caso de Ingeniería en Administración de Empresas, una de las respuestas está en ampliar la mirada sobre el funcionamiento de las organizaciones.

Para Juan Carlos Bacarreza, director de la Escuela de Administración y Negocios de Iplacex, entender una empresa implica mirar más allá de un área específica y comprender cómo las distintas partes del negocio se relacionan entre sí.

“Esta carrera tiene una perspectiva más general de los negocios. Muchas veces las personas saben que les gustan las empresas, pero no necesariamente tienen claro si quieren desarrollarse en recursos humanos, finanzas, administración, contabilidad, logística u otra área. Una formación más amplia les permite conocer esas distintas áreas y posteriormente ir desarrollándose en aquella que más les interese”, explica.

Esta perspectiva cobra especial sentido para estudiantes que ya cuentan con experiencia laboral, ya que permite relacionar los conocimientos adquiridos durante la carrera con situaciones y desafíos que conocen desde su propia experiencia.

A medida que avanza la formación, esta mirada general se complementa con herramientas de carácter estratégico. Como explica Bacarreza, el paso desde una formación técnica hacia la ingeniería supone también cambiar el foco desde la ejecución hacia la capacidad de analizar, planificar y tomar decisiones sobre el negocio.

“La parte profesional es sumamente potente desde el punto de vista estratégico, de gestión, de visión de negocios, de dirección y planificación estratégica de los negocios”, señala.

Una alternativa para continuar la formación profesional

Finalmente el perfil de estos estudiantes muestra que Ingeniería en Administración de Empresas reúne a personas con experiencias diversas: trabajadores que buscan continuar sus estudios, profesionales técnicos que quieren ampliar su formación y quienes deben compatibilizar la educación superior con responsabilidades familiares.

En este contexto, la modalidad online permite continuar una carrera profesional desde distintas realidades, mientras que una formación integral entrega herramientas vinculadas con las principales áreas de una organización y con las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión empresarial.

De esta manera, estudiar Ingeniería en Administración de Empresas en Iplacex representa una alternativa real para quienes buscan seguir avanzando en su formación sin tener que detener las responsabilidades que ya forman parte de su vida laboral y familiar.