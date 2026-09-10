La iniciativa ya fue despachada por el Congreso para convertirse en Ley y consiste en una transferencia de $30 mil por niño, perteneciente al 80% más vulnerable del registro social de hogares (RSH).

Esta semana, el Gobierno confirmó que el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez será transferido a las familias beneficiarias antes del próximo viernes 18 de septiembre.

Así lo confirmó el delegado presidencial de la región de Coquimbo, Víctor Pino, quien aseguró que este aporte aliviará “la carga económica que conlleva la crianza y cuidado” de los niños.

El beneficio de $30.000 por hijo, vale recordar, será asignado de manera automática a todos quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Monto será pagado antes del 18

“Es un apoyo importante que haremos entrega antes del 18 de septiembre. Seguiremos trabajando y demostrando que tenemos un fuerte compromiso con las familias”, declaró este miércoles la autoridad regional.

Si bien, de momento, no se ha entregado una fecha concreta del pago del monto, lo cierto es que las familias tendrán un alivio significativo al bolsillo de cara a las festividades de Fiestas Patrias.

A nivel nacional, el universo de beneficiarios iniciales alcanzará a cerca de 2,3 millones de niños y adolescentes. Conforme avance la tramitación de esta Ley se informará el mecanismo de pago.





Requisitos para ser beneficiario del bono

Esta iniciativa que ya fue despachada por el Congreso para convertirse en Ley, consiste en $30 mil por niño, perteneciente al 80% más vulnerable del registro social de hogares (RSH)

Considera también a niños de hasta 13 años que se encuentren bajo alguna modalidad de cuidado alternativo familiar, incluyendo familias extensas, familias de confianza y familias de acogida externas acreditadas.

Asimismo, se incorporó a los niños nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, y será asignado directamente a la madre registrada en la inscripción de nacimiento.

Los niños y niñas que generan el derecho al pago deben cumplir las siguientes condiciones: