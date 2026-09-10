¿Cómo estará el clima durante el 18 de septiembre? Revisa el pronóstico y las zonas donde lloverá

La DMC anunció que habrá lluvia en algunas regiones del país, mientras que en la zona centro se esperan temperaturas cálidas y cielos despejados.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) compartió su pronóstico del tiempo a lo largo del país para la próxima semana de Fiestas Patrias.

La proyección del organismo contempla desde el martes 15 al domingo 20 de septiembre, los lugares en los que podría presentarse lluvia y las temperaturas que se esperan.

De todas maneras, desde la DMC señalaron que aún faltan varios días, “por lo que el pronóstico se irá ajustando” a medida que se acerquen las festividades.





Pronóstico del tiempo para Fiestas Patrias zona por zona

Zona norte con predominio de nubosidad

En la zona norte, entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama, el pronóstico anticipa abundante nubosidad durante las mañanas en sectores costeros, mientras que durante las tardes se espera que los cielos se presenten parcialmente nublados.

En tanto, para los sectores interiores y cordilleranos de Arica y Parinacota y Antofagasta se prevén cielos nublados durante la jornada.

Zona central con temperaturas agradables y sin lluvias

Entre Coquimbo y Biobío, incluyendo la región Metropolitana, las temperaturas para el 18 de septiembre oscilarían entre los 18 y 22°C.

De acuerdo con el pronóstico, si bien podrían registrarse algunos periodos de nubosidad, también se esperan cielos despejados y condiciones agradables durante la jornada.

En cuanto a la lluvia, según la Dirección Meteorológica de Chile, no se pronostican precipitaciones para este tramo del país.

Desde La Araucanía al sur con nubosidad, lluvias y bajas temperaturas

El panorama será diferente desde La Araucanía hacia el sur, donde predominará la nubosidad durante el 18 de septiembre.

Las precipitaciones sí estarán presentes desde la región de Los Ríos hacia la zona austral , con montos de lluvia que se mantendrían dentro del rango considerado normal para la época.