Pareja de Leandro Martínez actualiza estado de salud del cantante: Reveló qué le habría pasado

El cantante preocupó a sus seguidores de Instagram dando cuenta que las complicaciones que tuvo en su rostro y el miedo ante una posible parálisis facial o un accidente cerebrovascular.

Este miércoles, Leandro Martínez reveló “el susto más grande” que vivió tras sufrir inesperadas complicaciones en su rostro.

Según detalló, al ex chico Rojo se le “cayó la mitad de la cara de un momento a otro. En la madrugada desperté con un fuerte dolor en la parte izquierda de la nuca”, lo que le generó gran preocupación ante un posible accidente cerebrovascular o una parálisis facial.

Sin embargo ahora su pareja, Camila Guzmán, actualizó a través de sus redes sociales las condiciones en que se encuentra el cantante.





Qué dijo la pareja de Leandro Martínez sobre su estado de salud

“Agradezco mucho sus mensajes… pero Lea está bien“, partió contando Camila en sus historias de Instagram, agregando que “no hay de qué preocuparse”.

Sobre lo que le ocurrió a Martínez explicó que el accidente ocurrió hace una semana. “Nada grave, al parecer una reacción alérgica a un medicamento, pero está todo bien“, detalló.

Agradeciendo por la preocupación, Camila terminó el comunicado. Por su parte, el cantante no ha dado nuevas declaraciones sobre su malestar.

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