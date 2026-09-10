Incluye a Santiago: Dónde y a qué hora será la tormenta eléctrica pronosticada para hoy jueves

Senapred mantiene activa una Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Teno, Romeral, Curicó, Molina, Río Claro, Pelarco, San Clemente, Colbún, Linares, Longaví, Retiro y Parral en la región del Maule.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas que se podrían desarrollar en cinco regiones de la zona centro-norte del país.

De acuerdo con la información entregada por el organismo, esto se debería a la condición sinóptica de vaguada en altura, la que vendría acompañada de chubascos aislados.

Estas serán las regiones afectadas

De acuerdo con el organismo, la alerta estará vigente desde la tarde de hoy miércoles 9 de septiembre hasta la noche del viernes 11 de septiembre.

Coquimbo: Precordillera y valles precordilleranos, cordillera

Precordillera y valles precordilleranos, cordillera Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos, cordillera

Precordillera y valles precordilleranos, cordillera Metropolitana: Precordillera, cordillera

Precordillera, cordillera O’Higgins: Precordillera, cordillera

Precordillera, cordillera Maule: Precordillera, cordillera

Dónde y a qué hora lloverá este jueves

“Desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule vamos a tener precipitación, especialmente en la segunda mitad de la tarde”, afirmó el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, en CHV Noticias AM.

De acuerdo con el profesional, las primeras gotas podrían aparecer cerca del mediodía en distintos puntos de la capital. Sin embargo, aclaró que durante esas horas se trataría de precipitaciones débiles y aisladas.

También advirtió sobre la posibilidad de tormentas eléctricas. “Hay mucha energía para que podamos tener esta condición”, adelantó.

En esa línea, agregó que el fenómeno dependerá de las temperaturas que se registren durante la tarde y que “lo más probable es que sí” se desarrollen algunas descargas eléctricas.

Senapred emitió alerta para el Maule

A raíz del aviso por probables tormentas eléctricas, Senapred emitió una Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Teno, Romeral, Curicó, Molina, Río Claro, Pelarco, San Clemente, Colbún, Linares, Longaví, Retiro y Parral en la región del Maule.

Al respecto, recomendaron a la población evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta.