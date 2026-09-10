“Es una provocación”: Vodanovic pide investigar cuadro de Pinochet en Delegación Presidencial

La acción de la senadora y presidenta del PS se produjo luego de que se conociera la presencia del retrato del dictador en dependencias de la repartición pública. “Hemos pedido que se informe quién autorizó aquello”, afirmó.

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, ofició al Ministerio del Interior para solicitar antecedentes sobre la instalación de una imagen de Augusto Pinochet en una galería de expresidentes de la Delegación Presidencial Provincial (DPP) de Linares.

La acción de la parlamentaria se produjo luego de que se conociera la presencia del retrato del dictador en dependencias de la repartición pública.

A través del oficio dirigido al ministro del Interior, Claudio Alvarado, Vodanovic pidió esclarecer quién autorizó la colocación de la imagen y bajo qué criterios se tomó la decisión.





“Esto es una provocación”

La legisladora cuestionó duramente la iniciativa y aseguró que ocurre en un contexto especialmente sensible para el país.

“El 11 de septiembre sigue siendo una fecha que divide a los chilenos; lamentablemente, hay quienes buscan hostilizar a otros, como lo que hemos visto en la Delegación Provincial de Linares, donde se ha colgado el cuadro del general Pinochet, en una galería de presidentes”, afirmó.

En esa línea, sostuvo: “ La verdad es que esto es una provocación que hemos pedido que se informe quién autorizó aquello , porque el gobierno no solo no reconoce las violaciones a los derechos humanos, calla frente a un aniversario del 11 de septiembre”.

Vodanovic también criticó la ausencia de una postura oficial frente a la conmemoración del golpe de Estado de 1973. “No hay ningún pronunciamiento de repudio y de rechazo para que en Chile, nunca más”, manifestó la presidenta del PS.

“Esto es una provocación a las víctimas de los DDHH, exigimos que alguien se haga responsable de este hecho”, concluyó.

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