“La última en libertad”: Sergio Rojas preocupó al publicar video desde el Centro de Justicia de Santiago

El conductor de televisión, quien los últimos meses se ha visto involucrado en diversos problemas legales, publicó un video justo antes de ingresar a una audiencia.

La tarde de este jueves, el periodista de espectáculos Sergio Rojas sorprendió al publicar una historia cuando estaba a la espera de ingresar a una audiencia en el Centro de Justicia de Santiago.

Mediante un breve video que publicó en su cuenta de Instagram, el comunicador dejó ver a sus seguidores que se encuentra enfrentando un nuevo lío con la justicia.

Si bien no entregó detalle alguno sobre el motivo que lo llevó al recinto ubicado en la comuna de Santiago, sí aseguró que podría ser su “último” registro en libertad.

“Aquí estoy en tribunales”, expresó en sus escuetas declaraciones. “Si me voy preso guarden esta historia, puede que sea la última en libertad“, manifestó en la red social.





La querella de Farkas contra Rojas

Vale mencionar que fue a inicios de julio de este año cuando el empresario Leonardo Farkas presentó una querella contra Rojas por el delito de injurias y calumnias.

Si bien el incidente inicial fue protagonizado por la panelista de farándula Claudia Schmidt, en este también se vio involucrado el conductor de televisión a raíz de unas declaraciones.

La uruguaya apuntó contra el filántropo por unas supuestas fiestas a las que ella habría sido invitada, a lo que Rojas complementó con información que respaldaba lo que ella decía.

Esto habría causado la molestia de Farkas, pues si bien en un principio la acción legal iba contra Schmidt, luego se confirmó que la querella también iba en contra del animador.