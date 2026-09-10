La Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar estará disponible hasta el 9 de octubre. Revisa a continuación quiénes pueden postular y qué requisitos necesita la vivienda para acceder a las reparaciones.

Este jueves 10 de septiembre se abrieron las postulaciones a la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar, beneficio parte del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 27) del Minvu.

Este gift card está destinada a las mujeres jefas de hogar que buscan realizar mejoramientos habitacionales menores en su propiedad única, este aporte varía según el tipo de reparaciones que se desean hacer y estará disponible hasta el 9 de octubre. Actualmente existen tres:

Reparación de techumbres: Permite realizar intervenciones al techo de la vivienda. Monto del subsidio: 25 UF ($ 1.022.000 aprox.)

Permite realizar intervenciones al techo de la vivienda. Reparación de baño: Permite mejoras en instalaciones y elementos sanitarios para recuperar condiciones adecuadas de uso y habitabilidad. Monto del subsidio: 15 UF ($ 613.000 mil aprox.)

Permite mejoras en instalaciones y elementos sanitarios para recuperar condiciones adecuadas de uso y habitabilidad. Instalación o reposición de cierres y rejas: Permite construir o reemplazar cierres que contribuyan a la seguridad y delimitación de la propiedad familiar. Monto del subsidio: hasta 40 UF ($ 1.635.000 aprox.)

Cómo postular a la Tarjeta Banco de Materiales para jefas de hogar

Para postular a esta tarjeta y costear reparaciones del hogar debes hacer clic aquí o visitar la página del proyecto.

Una vez dentro de la página web se te solicitará tu ClaveÚnica.

A continuación, deberás verificar tus personales y de tu grupo familiar, además de tus datos de contacto. El siguiente paso es registrar todos los datos de la vivienda, incluyendo fotografías del espacio que quieres reparar.

Una vez declarados todos los detalles de la casa, deberás escoger el tipo de reparación a solicitar y luego validar cuenta de ahorro, para finalmente aceptar la declaración jurada correspondiente y enviar su solicitud. A través de tu correo electrónico recibirás el comprobante de la postulación.

Requisitos para postular a la Tarjeta Banco de Materiales

Para las jefas de hogar que quieran postular a esta tarjeta, se necesita cumplir con una serie requisitos:

Ser mujer jefa de hogar mayor de 18 años.

Tener nacionalidad chilena o ser extranjera con residencia definitiva.

Contar con grupo familiar acreditado en el Registro Social de Hogares (RSH).

Estar entre el 70% y el 100% de la calificación socioeconómica del RSH.

Ser propietaria de una única vivienda (o que ésta sea de propiedad de uno de los integrantes de su grupo familiar).

Habitar la vivienda que será objeto del mejoramiento.

No haber recibido anteriormente beneficios del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 27 o DS 255) del Minvu.

Contar con un ahorro mínimo depositado hasta el día de cierre de la postulación, en una de las cuatro instituciones en convenio con el Minvu: BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank.

Ahorro mínimo exigido para obras de techumbre y baño: 1 UF. Ahorro mínimo exigido para obras de cierres y rejas: 2 UF.

Contar con ClaveÚnica activa.





Por su parte, la vivienda que postulará al arreglo también debe contar con una serie de condiciones: