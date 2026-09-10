¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Eduardo Sáez adelanta precipitaciones para este jueves

El meteorólogo de Chilevisión explicó que una vaguada en altura afectará a la zona central del país. Además, advirtió sobre la posibilidad de tormentas eléctricas para esta jornada en la Región Metropolitana.

Santiago se prepara para una jornada marcada por precipitaciones durante este jueves. Así lo adelantó el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, quien explicó que una vaguada en altura afectará a la zona central del país.

“Desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule vamos a tener precipitación, especialmente en la segunda mitad de la tarde”, afirmó en CHV Noticias AM.

¿A qué hora lloverá este jueves en Santiago?

De acuerdo con el especialista, las primeras gotas podrían aparecer cerca del mediodía en distintos puntos de la capital.

Sin embargo, aclaró que durante esas horas se trataría de precipitaciones débiles y aisladas.

El panorama cambiará con el avance de la tarde. Sáez indicó que después de las 18:00 horas se espera un aumento de las precipitaciones en Santiago .





“En la noche ya estaríamos con precipitación”, comentó, aunque precisó que no se tratará de un evento de gran intensidad. “No es muy grande el monto, debiésemos andar bajo los 5 milímetros, pero sí va a estar presente”, sostuvo.

El meteorólogo también advirtió sobre la posibilidad de tormentas eléctricas. “Existe una posibilidad también de tormenta eléctrica, hay mucha energía para que podamos tener esta condición”, explicó.

En esa línea, agregó que el fenómeno dependerá de las temperaturas que se registren durante la tarde y que “lo más probable es que sí” se desarrollen algunas descargas eléctricas, principalmente en sectores precordilleranos y cordilleranos.

Sáez también precisó que la precipitación alcanzará a gran parte de la capital, aunque de forma irregular.