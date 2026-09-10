Pastor evangélico fue baleado en medio de tiroteo tras fallida venta de celular en Colina

La balacera se produjo en el exterior, donde un grupo de personas abordó a dos sujetos que esperaban en un auto, mientras en paralelo se desarrollaba un culto religioso.

Un pastor evangélico y tres personas resultaron heridas luego de que fueran alcanzados por una balacera en la comuna de Colina, región Metropolitana.

El hecho se produjo en la intersección de las calles Vista Hermosa con Valparaíso, donde desconocidos se reunieron para concretar, aparentemente, la venta de un celular.

Por razones que están siendo investigadas por Carabineros, durante la transacción se desató una enfrentamiento a disparos en la vía pública.





En paralelo se estaba desarrollando un culto y un número indeterminado de balas impactó tanto a un vehículo que estaba en el exterior y otras ingresaron al interior del lugar recinto religioso.

“Conforme a las primeras indagaciones que se han efectuado, iban a hacer la transacción de la venta, de un teléfono celular, instantes en los cuales llegan alrededor de 12 sujetos desconocidos, con los cuales iban a efectuar esta transacción”, indicaron desde el Ministerio Público.

Pastor resultó herido

Según información preliminar, las dos personas que estaban en el vehículo esperando por la transacción resultados heridas.

Mientras que en el interior las balas alcanzaron al pastor del culto y a otro feligrese.

Los heridos fueron trasladados a diferentes recintos de salud de la capital pero no se ha informado su estado de salud.