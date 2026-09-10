Bonos para madres en septiembre: Revisa 5 beneficios que puedes recibir este mes

Revisa a continuación los aportes económicos que podrías recibir este mes si tienes cargas familiares a tu nombre. Aquí te detallamos los requisitos para obtenerlos.

Durante el mes de septiembre se entregan una serie de bonos y subsidios a las mujeres que son madres y/o se encuentran embarazadas.

Estos aportes monetarios buscan apoyar el bolsillo de las familias que pertenezcan a los niveles más vulnerables en el Registro Social de Hogares, sin embargo, algunos tienen requisitos específicos para recibir el bono y a continuación te los detallamos.

Bonos para madres que se entregan en septiembre del 2026

Bono Apoyo Niñez

Este nuevo beneficio de pago único por una cifra de $30.000 está destinado a las madres que tengan a su cargo un niño o niña de hasta 13 años de edad al 1 de junio de 2026.

La beneficiaria debe pertenecer al 80% de los hogares más vulnerables del país según el Registro Social de Hogares. Sin embargo, el bono se entregará por orden de prioridad según si la madre también recibe alguna de estas ayudas:

Persona que perciba el Subsidio Familiar del niño o niña. Beneficiario de la Asignación Familiar o Maternal. Beneficiario del subsidio para personas con discapacidad mental o para personas con discapacidad física o sensorial severa. Integrantes de familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades. Si no aplica ninguna de las situaciones anteriores, el pago corresponderá al jefe o jefa de hogar registrado en el RSH.

Cabe destacar que el Gobierno indicó que la entrega de este beneficio sería durante el mes de septiembre, sin embargo, el delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino, reveló que se transferirá antes del día 18.

“Esta es una buena noticia para las familias de nuestra Región de Coquimbo. A través de este bono, queremos aliviar la carga económica que conlleva la crianza y cuidado de los niños. Es un apoyo importante que haremos entrega antes del 18 de septiembre”, informó.

Bono Dueña de Casa

Un aporte mensual durante 24 meses consecutivos a los hogares que sean parte de alguno de los programas del Sistema Chile Seguridades y Oportunidades, ya sea Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

En este caso, las madres tienen prioridad para cobrar el dinero, cuyo monto varía según la cantidad de veces que ya haya sido entregado, es decir:

Primeros 6 meses: $24.523. Mes 7 al mes 12: $18.664. Mes 13 al mes 18: $12.832. Mes 19 al mes 24: $22.601.





Asignación Familiar y Maternal

Si eres trabajadora dependiente, independiente o pensionada, puedes obtener hasta $22.601 por carga familiar menor de 18 años con la Asignación Familiar.

En el caso de que la beneficiaria sea parte del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, Subsidio de Cesantía, Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), Fondo de Cesantía Solidario, podrá seguir optando al aporte monetario.

En el caso de estar embarazada, ya sea si trabajas o eres carga de tu cónyuge, tendrás derecho a recibir la Asignación Maternal a contar del quinto mes de gestación.

Bono por hijo (tradicional)

Este beneficio incrementa el monto de la pensión de la mujer a través de la entrega de un bono por cada hijo, el cual se entrega a contar de los 65 años o una vez haya decidido jubilarse.

Sobre el momento, si tu hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009, es decir, $165 mil.

Subsidio Familiar y Maternal

El Subsidio Familiar (SUF) es un aporte a quienes no cuenten con previsión social de AFP ni Fonasa y pertenezcan al 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

En esta ocasión, el beneficio es de $22.601 por carga familiar menor de edad acreditada en tu municipio correspondiente. En caso de que el menor tenga alguna discapacidad, el monto asciende a $45.202.

Por otra parte, las mujeres embarazadas pueden solicitar el Subsidio Maternal a partir del quinto mes de gestación con un certificado médico que acredite el embarazo y se paga de forma retroactiva para completar los nueve meses.