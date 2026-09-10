Gobierno ordena eliminar a Bernarda Vera del registro de desaparecidos tras fallo judicial

La medida se adoptó luego de que una resolución judicial firme estableciera que la profesora normalista está viva y reside actualmente en Argentina.

La Subsecretaría de Derechos Humanos ordenó cancelar la inscripción de Bernarda Rosalba Vera Contardo del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, luego de que una resolución judicial estableciera que la mujer se encuentra con vida y residiendo en Argentina.

La medida quedó formalizada mediante la resolución exenta N°275, fechada el 26 de agosto de 2026 y publicada este jueves en el Diario Oficial. El documento instruye al Servicio de Registro Civil e Identificación a realizar la cancelación de la inscripción.

Bernarda Vera había sido incorporada en mayo pasado al registro especial creado por la Ley N°21.775, que establece la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada. Su inclusión se realizó en calidad de víctima calificada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig).

Sin embargo, el documento de la Subsecretaría de Derechos Humanos señala que el ministro en visita extraordinaria Álvaro Mesa Latorre comunicó una resolución dictada el 29 de julio en una causa del Primer Juzgado del Crimen de Temuco.

“No fue secuestrada, ni tampoco falleció”

En dicha resolución, según consigna el acto administrativo, el magistrado estableció que “doña Bernarda Rosalba Vera Contardo, se encuentra con vida y residiendo en la República de Argentina”, agregando que “no fue secuestrada, ni tampoco falleció producto del ataque de terceros” .

El fallo también determinó que Claudia Cecilia Rey Vera es hija de Bernarda Vera y ordenó comunicar la resolución a distintas instituciones, entre ellas los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Trabajo, además del Registro Civil, para que adoptaran las medidas correspondientes respecto de los beneficios otorgados a su hija.

Posteriormente, el 20 de agosto, el ministro Mesa remitió la certificación de ejecutoria de la resolución judicial, por lo que esta adquirió el carácter de firme. Con ese antecedente, la Subsecretaría concluyó que ya no se cumplía el supuesto establecido como persona ausente por desaparición forzada.

“Cancélase en el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, ID Víctima N°3050, correspondiente a doña Bernarda Rosalba Vera Contardo” , señala la resolución, que identifica la inscripción N°1393, correspondiente al año 2026.





El caso que fue investigado por CHV Noticias

Por décadas, el paradero de Bernarda Vera fue un misterio. La versión contenida en el Informe Rettig señalaba que la profesora normalista había sido detenida, fusilada y hecha desaparecer por militares en octubre de 1973.

Sin embargo, también existían antecedentes que apuntaban a una versión diferente: que Vera nunca había sido detenida y que había logrado escapar hacia Argentina.

El equipo de Reportajes A Fondo de CHV Noticias investigó el caso y en septiembre de 2025 se logró localizar en Argentina a una mujer que sería Bernarda Vera, siguiendo antecedentes que ya habían sido recibidos por el Estado chileno en 2007 y nuevamente en 2024.

La mujer había sido profesora normalista y en 1972 dejó Valdivia para trabajar en una escuela rural de Puerto Fuy, en las cercanías de Neltume. Tras incorporarse al MIR, utilizó el nombre de guerra “Anita” y fue vinculada al asalto al retén de Carabineros de Neltume ocurrido el 12 de septiembre de 1973.

En julio pasado, además, el ministro Álvaro Mesa Latorre dio a conocer pericias genéticas relacionadas con el caso.

Según informó entonces el Poder Judicial, la comparación entre el perfil genético obtenido y las muestras de familiares disponibles en el Banco Genético del Servicio Médico Legal arrojó una probabilidad de identificación de Bernarda Vera superior al 99,9999%.