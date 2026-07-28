28/ 07/ 2026 21:57

ADN confirmó que Bernarda Vera está viva: Republicanos piden que familia restituya fondos

Este lunes el Poder Judicial confirmó que la mujer localizada en Argentina por un equipo de Reportajes de ChV -en septiembre del año pasado- corresponde a la exmilitante del MIR, quien figuraba en el listado oficial de detenidos desaparecidos de la dictadura. Son múltiples las reacciones que han surgido desde el Congreso. Desde el Partido Republicano solicitaron la creación de una comisión investigadora, mientras otras bancadas piden la restitución de los dineros otorgados a su familia como pensión.