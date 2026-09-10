Chile oficializa retiro de convenio de cooperación fiscal entre países ONU: “Limitaría soberanía tributaria”

“El análisis técnico es que, tal cual se presenta el texto del acuerdo, presenta incertidumbres considerables respecto su alcance”, explicaron desde Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el retiro de Chile del proceso de negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional.

Desde Cancillería argumentaron que la medida obedece a “incertidumbres” respecto al alcance y funcionamiento de la negociación multilateral que en diciembre culminará en Kenia.

Si bien señalaron que Chile reconoce la importancia de la cooperación tributaria internacional y que han sido parte del proceso, aclararon que han evaluado “de manera detenida” el rumbo del futuro convenio, así como sus eventuales implicancias jurídicas.

“El análisis técnico es que, tal cual se presenta el texto del acuerdo, presenta incertidumbres considerables respecto su alcance y funcionamiento que podrían limitar la soberanía en materia tributaria“, declaró la secretaría de Estado.

En esa línea, señalaron que estas materias “deben ir en línea con el marco constitucional, la política fiscal, así como con los compromisos internacionales vigentes de Chile”.





Qué es el Convenio sobre Cooperación Fiscal

La Convención sobre Cooperación Fiscal Internacional es un tratado multilateral que, de acuerdo con Naciones Unidas, busca crear un “sistema global y equitativo para definir las reglas fiscales” del mundo.

En concreto, el acuerdo apunta, entre otras áreas, a “la necesidad de que todos los países colaboren para eliminar la evasión fiscal, la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios“.

Así como garantizar, añade, “que todos los contribuyentes —especialmente las empresas y corporaciones transnacionales— paguen impuestos a los gobiernos de los países donde se desarrollan las actividades económicas, se crea valor y se generan ingresos”.

La próxima sesión de la negociación tendrá lugar entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre en Nairobi, Kenia. Para dicha instancia, Chile ya no participará luego de formalizar su retiro.