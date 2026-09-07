Alcalde Concha clausura medialuna ilegal utilizada para rodeos en Peñalolén

El recinto realizaba rodeo sin patente, mantenía construcciones irregulares y se encontraba en una zona de alto riesgo de remoción de suelos.

La Municipalidad de Peñalolén clausuró una medialuna utilizada para la realización de rodeos, otras actividades ecuestres y eventos sin permisos , luego de constatar que el recinto funcionaba con construcciones irregulares, sin patente comercial y en un sector donde ese tipo de instalaciones no están permitidas debido a su condición de alto riesgo geofísico, específicamente de deslizamiento de suelo.

El procedimiento fue encabezado por el alcalde Miguel Concha, quien cuestionó directamente la realización de rodeos y las prácticas asociadas al maltrato animal. “Con esta acción podemos decir que se acabó el rodeo en Peñalolén. Acá hay gente que viene y disfruta con una actividad que propicia el maltrato animal, lo cual nos parece inaceptable”.





“Ustedes nos han visto clausurando distintos negocios irregulares de la comuna, y no porque este sea para personas tengan más recursos, fundos y caballos, vamos a hacer una excepción”, afirmó.

El jefe comunal también enfatizó que el municipio no permitirá que actividades que pongan en riesgo a las personas funcionen en la comuna. “Estas construcciones son absolutamente irregulares y lo más grave aún es que este lugar es irregularizable porque constituye una zona de alto riesgo por remoción en masa proveniente de la Quebrada de Macul. Permitir que se reúna gente en este lugar sería ser cómplices de una posible tragedia”, sentenció el alcalde.

De acuerdo a denuncias de vecinos del sector, la medialuna funciona con eventos irregulares principalmente en los meses de mayo y septiembre de cada año. En mayo de este año, el recinto ya había sido multado por el Municipio. El recinto clausurado cuenta con una medialuna, bodegas, establos y mediaguas.