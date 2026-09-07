“De no mediar cambios…”: Mirtha Legrand fue ingresada de urgencia a una clínica tras complicaciones de salud

La conductora argentina se encuentra en una habitación común, siendo monitoreada a modo preventivo debido a su edad.

Este lunes se dio a conocer que la conductora Mirtha Legrand fue internada de urgencia en el sanatorio Mater Dei en Argentina por complicaciones de salud.

Los malestares de la diva argentina comenzaron la semana pasada, donde incluso se ausentó de su programa “La Noche de Mirtha”, el que fue conducido por su nieta, Juana Viale.





¿Qué pasa con Mirtha Legrand?

A través de un comunicado, el sanatorio Mater Dei declaró: “La señora Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial”.

En esa misma línea, explicaron que la conductora está en una “habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”.

“Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”, comentaron.

Además, la institución dejó en claro que no emitirán otro parte médico hasta este miércoles, a menos que hayan cambios en el estado de salud de Legrand.

Según expuso el Diario La Nación, Mirtha se encontraría estable, con buen ánimo e incluso ha mantenido conversaciones por teléfono durante las últimas horas.

Un cuadro respiratorio bronquial corresponde a una bronquitis aguda, lo que MedlinePlus define como una “inflamación de los conductos del aire (bronquios) que llevan el oxígeno hacia los pulmones”.

Afortunadamente, la prensa argentina detalla que Legrand no tendría fiebre y que su hospitalización tiene como fin prevenir y así dejar tranquila a la conductora respecto de su estado de salud.

Revisa el comunicado: