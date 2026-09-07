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Anuncian cortes de agua por hasta 15 horas en comunas de la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones, que se darán en dos comunas, se deben a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas, donde en un caso será por hasta 15. 

Para este martes 8 de septiembre, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Conchalí y Peñaflor. 

Comunas que tendrán cortes de agua este martes 8 de septiembre

  • Conchalí: Desde las 15:00 horas del martes 8 de septiembre hasta las 06:00 del miércoles 9.
  • Peñaflor: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del martes 8 de septiembre.
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