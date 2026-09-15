Asesinato en Pudahuel: Hombre dejó entrar a 3 sujetos a su edificio y lo mataron a balazos

La víctima, un ciudadano chileno, bajó hasta el primer piso del edificio para permitir el ingreso de tres sujetos. Minutos después fue baleado en varias ocasiones por el grupo.

Un hombre de 28 años murió asesinado la madrugada de este martes tras ser baleado al interior de un block de departamentos en Pudahuel, en la región Metropolitana.

El hecho ocurrió pasada la medianoche en General Bonilla con Relacionador Aránguiz, cercano a Metro Barrancas. Allí, la víctima bajó hasta el primer piso del edificio para permitir el ingreso de tres personas.

Según estableció de manera preliminar la Fiscalía ECOH, el hombre de nacionalidad chilena subió junto a los sujetos hasta el segundo piso. Sin embargo, antes de ingresar al departamento, se produjo un altercado.





Fue en ese contexto que el grupo propinó un ataque y efectuó múltiples disparos contra la víctima, quien murió en el lugar al recibir dos impactos de bala.

“Por circunstancias que estamos investigando, se produce este altercado en que la víctima resulta con algunos impactos de bala que le provocan la muerte en el lugar y después los sujetos huyen”, señaló el fiscal ECOH Esteban Silva.

Todos los involucrados se dieron a la fuga. La Fiscalía ECOH junto a la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI investigan los hechos para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.