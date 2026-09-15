“Pasamos susto”: Boric revela que su hija Violeta estuvo en la UTI por neumonía una semana

A través de un mensaje publicado en Instagram junto a su pareja, el exmandatario contó el complejo momento que vivieron como familia durante este mes y aseguró que la pequeña ya se encuentra en casa.

El expresidente Gabriel Boric reveló que su hija Violeta, fruto de su relación con Paula Carrasco, estuvo hospitalizada durante una semana en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI) del Hospital Exequiel González Cortés debido a una neumonía.

A través de un mensaje publicado en Instagram junto a su pareja, Boric contó el complejo momento que vivieron como familia durante este mes y aseguró que, afortunadamente, la pequeña ya se encuentra en casa.

“Este mes como familia nos tocó vivir una experiencia difícil. Estuvimos con la Violeta una semana hospitalizada en la UTI del Exequiel González Cortés por una neumonía jodida. Pasamos susto ”, relató.

Violeta Boric ya fue dada de alta

Sin embargo, el exmandatario señaló que la niña ha mostrado una positiva recuperación tras recibir atención médica. “Pero ahora ya estamos en casa y la chica ha vuelto a reír a carcajadas con su hermano y se anima a caminar de nuevo con pasitos tambaleantes pero decididos”, expresó.





En su mensaje, Boric y Carrasco también quisieron agradecer a todas las personas que se preocuparon por la salud de su hija. “Queremos agradecer de todo corazón a quienes se preocuparon por la Violeta en estos días. Y sobre todo a la Salud Pública”, señalaron.

El expresidente aprovechó la instancia para destacar el trabajo de los profesionales que atendieron a su hija y cuestionar las críticas generalizadas que, según planteó, reciben los funcionarios públicos.

“Hemos visto demasiadas veces cómo algunos en política despotrican contra la salud pública (donde por supuesto no se atienden) sin considerar a quienes en ella trabajan”, afirmó.

Boric reconoció que el sistema enfrenta diversas dificultades, entre ellas las listas de espera, el deterioro de infraestructura y la falta de especialistas en regiones.

No obstante, remarcó que “hay otra cara que se destaca poco en tiempos de normalidad, que es el tremendo profesionalismo y dedicación con que la grandísima mayoría realiza día a día su labor”.

En ese sentido, Boric y Carrasco entregaron un extenso agradecimiento a los distintos equipos que participaron en la atención de Violeta, incluyendo TENS, auxiliares, médicos, enfermeros, kinesiólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas y psicólogos.

También valoraron el trabajo realizado en el Hospital Exequiel González Cortés y en el CESFAM Barros Luco, donde recibieron atención durante este complejo episodio familiar.

“En definitiva, queremos decirles que, estando conscientes de los desafíos que seguimos teniendo, la salud pública es un orgullo de Chile, y tenemos que cuidarla, partiendo por respetar y valorar a quienes nos cuidan”, concluyeron.