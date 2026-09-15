“El público lo pidió”: Diana Bolocco confirma drástico cambio en competencia de Fiebre de Canto

Al inicio del capítulo de este lunes, la animadora de Chilevisión adelantó que tenía preparado un especial “aguinaldo” para la audiencia en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Un importante anuncio realizó Diana Bolocco durante la edición de este lunes de Fiebre de Canto, sorprendiendo a los seguidores del programa con una noticia que había sido ampliamente solicitada por los televidentes.

La revelación llegó al inicio del capítulo, cuando la animadora de Chilevisión adelantó que tenía preparado un especial “aguinaldo” para el público en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias.

“Les tengo un regalazo, que ustedes no se lo imaginan”, señaló de entrada Diana, generando expectativa entre los presentes en el estudio y quienes seguían la transmisión desde sus casas.





El anuncio de Diana Bolocco en Fiebre de Canto

“Me encantaría darle un aguinaldo a cada uno de los televidentes de Fiebre de Canto, pero no tenemos, no tenemos presupuesto para nada, pero sí les tenemos un regalazo, porque desde hoy regresa el voto gratis ”, anunció la conductora.

La noticia fue recibida con aplausos en el estudio, considerando que la vuelta de esta modalidad había sido una de las peticiones más repetidas por los fanáticos del espacio.

Según explicó Bolocco, la decisión fue tomada tras escuchar los comentarios de la audiencia. “Porque el público lo pidió, el chat lo quiso y ahí está el regalo dieciochero”, afirmó.

De esta forma, los seguidores del programa podrán volver a respaldar a sus participantes favoritos sin costo, una medida que busca incentivar aún más la participación durante la competencia.

“Pueden apoyar a su participante favorito las veces que quiera y cuidar su aguinaldo para que se lo gaste bien en las Fiestas Patrias”, agregó la animadora.

La noticia fue celebrada hasta por el conductor del react de Fiebre de Canto, Claudio Michaux. “¡Qué bueno! No teníamos ni uno y volvió. Se logró chat”, reaccionó el comediante.