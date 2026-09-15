“Vamos a tirar para arriba”: Pedro Astorga preocupó a sus seguidores con foto desde la clínica

El kayakista compartió una imagen desde un recinto médico y luego salió a explicar que se tuvo que someter a una intervención debido a un dolor en su espalda que arrastraba hace tiempo.

Pedro Astorga causó gran preocupación entre sus seguidores de las redes sociales luego de aparecer en una foto desde la clínica.

El finalista de Gran Hermano compartió historias en su cuenta de Instagram y anunció que se encontraba en el hospital.

Según contó, la razón fue debido a que tenía que someterse a una intervención quirúrgica por una lesión que lo aquejaba hace bastante tiempo.





“Vamos a tirar para arriba. Todo está bien”, escribió el kayakista en imagen.

Pedro Astorga se sometió a cirugía

Tras la preocupación que generó en redes sociales, el mismo Pedro Astorga salió a explicar qué le ocurrió y las razones que lo llevaron a internarse en un recinto de salud.

“Así quedé”, escribió junto a una foto creada con inteligencia artificial (IA).

El ex chico reality contó que se tuvo que someterse una cirugía en su espalda por un dolor que lo molestaba desde hace un tiempo.