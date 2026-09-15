Renuncia seremi de Vivienda de Antofagasta: Ministro Poduje acusa “graves falencias” en gestión

A través de un comunicado, la cartera informó la salida de la autoridad y señaló que la subrogancia será ejercida por Marietta Méndez, actual jefa del Departamento de Desarrollo Urbano.

El secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Jorge Olivares, dejó su cargo este lunes tras presentar su renuncia voluntaria al ministerio liderado por Iván Poduje.

A través de un comunicado, la cartera informó la salida de la autoridad y señaló que la subrogancia será ejercida por Marietta Méndez, actual jefa del Departamento de Desarrollo Urbano.

“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo agradece la gestión de Jorge Olivares y le desea éxito en sus nuevos proyectos”, indicaron desde el organismo.





Ministro Poduje acusó “graves falencias” tras salida de seremi

Sin embargo, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, entregó una versión diferente respecto de la salida de Olivares. A través de su cuenta de X, aseguró que la autoridad dejó el cargo luego de que se le solicitara la renuncia.

“Se le pidió la renuncia al Seremi de Antofagasta por graves falencias en gestión de convenio regional” , afirmó Poduje.

El secretario de Estado agregó que “el miércoles estaré en la región para respaldar al equipo y resolver los problemas del convenio”.

La salida de Olivares ocurre en medio de cuestionamientos relacionados con la ejecución del convenio “Más viviendas, mejor región, Antofagasta 2023-2028”, suscrito entre el Serviu de Antofagasta y el Gobierno Regional.

Según publicó Timeline, el acuerdo contemplaba originalmente la construcción de 8.733 viviendas en la región. Sin embargo, en una segunda adenda al convenio, el Serviu estableció que finalmente ejecutará 3.268 viviendas.

Esto representa una reducción considerable respecto de la meta inicial del acuerdo. Desde el organismo argumentaron que la modificación responde a los costos asociados a la ejecución del convenio, explicación que también habría sido respaldada por el entonces seremi Jorge Olivares.

Con la partida de Olivares, ya son 46 las autoridades que han dejado sus cargos durante el gobierno del presidente José Antonio Kast. De ese total, 36 corresponden a secretarios regionales ministeriales (seremis).