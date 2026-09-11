Boric participó en acto por el Golpe de Estado: Rindió homenaje a Allende en el Cementerio General

El exmandatario acudió hasta el mausoleo del fallecido presidente Salvador Allende, donde participó junto a dirigentes de los partidos de oposición y familiares del exjefe de Estado. “La historia está escrita en el alma del pueblo de Chile, no la pueden borrar”, declaró.

El expresidente Gabriel Boric llegó durante la mañana de este viernes 11 de septiembre hasta el Cementerio General para participar en una ceremonia de conmemoración por los 53 años del Golpe de Estado de 1973.

El exmandatario acudió hasta el mausoleo del fallecido presidente Salvador Allende, donde participó junto a dirigentes de los partidos de oposición y familiares del exjefe de Estado.

Boric estuvo acompañado por la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, además de exautoridades que fueron parte de su administración.





Entre los asistentes estuvieron los exministros Camila Vallejo, Carlos Montes, Carolina Tohá y Maya Fernández, nieta de Salvador Allende. También llegó al lugar la exsenadora Isabel Allende, hija del expresidente.

La actividad se desarrolló en una jornada marcada por la decisión del gobierno de José Antonio Kast de no realizar un acto oficial para conmemorar el 11 de septiembre, en lo que constituye la primera vez en democracia que un gobierno no organiza una ceremonia oficial por la fecha.

El propio presidente Kast tampoco se encuentra este viernes en La Moneda, ya que cumple una serie de actividades programadas en la Región de Los Ríos.

“Para mí la historia está escrita en el alma del pueblo de Chile, no la pueden borrar”, sostuvo Boric en conversación con 24 Horas, agregando que “es algo que todos los días nos recuerda por qué estamos acá”.