06/ 09/ 2026 15:47

“Gracias a él estamos aquí”: El mensaje de Gabriel Boric en emotivo velorio de Camilo Escalona

Este domingo se llevó a cabo la segunda jornada del velorio del histórico dirigente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, instancia en la que participó el exPresidente Gabriel Boric y aprovechó de dedicar unas palabras: “Yo estoy muy agradecido de su historia, creo que gracias a él, a su generación, nosotros estamos aquí y creo que el mejor legado es seguir trabajando como lo hizo él por las juventudes. No olvidar nunca la unidad y el progresismo de la izquierda, y poner siempre por delante los intereses de Chile antes que cualquier cosa personal”.