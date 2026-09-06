Adulto mayor muere tras ataque de perros en Quillón: Investigan caso similar en el mismo domicilio

Aparentemente, en la vivienda habrían al menos una docena de canes que serían del propietario de la casa.

La Fiscalía Regional de Ñuble confirmó este domingo el fallecimiento de un adulto mayor, quien habría muerto tras ser atacado por perros en una vivienda en la comuna de Quillón.

De acuerdo con la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes acudieron al lugar a constatar los hechos, la víctimas contaba con numerosas mordeduras de animales.

Qué se sabe de adulto mayor fallecido tras ser atacado por perros

Durante la tarde del sábado, se dio aviso de un hombre de 77 años que fue atacado por perros mientras se encontraba en una casa que habitaba desde algunas semanas atrás.





Si bien el Servicio Médico Legal será el encargado de ratificar la causa de muerte, personal de la PDI estableció que, de forma preliminar, las lesiones de la víctima pertenecían a mordidas de perros.

Asimismo, se indicó que en el lugar habrían al menos una docena de canes del dueño del inmueble.

Según informó La Tercera, la casa en donde murió este adulto mayor estaría siendo investigada, ya que durante el mes de agosto un hombre falleció por un infarto, sin embargo, tras su muerte fue mordidos por los mismos animales.