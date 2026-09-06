06/ 09/ 2026 15:34

Masivo adiós a Camilo Escalona en el exCongreso: Expresidentes despidieron al exsenador

Durante la tarde de este domingo se realizó el funeral del histórico dirigente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, en el Cementerio El Prado en la comuna de La Florida. Además, el exsenador tuvo una multitudinaria despedida en el Salón de Honor del exCongreso en Santiago, luego de fallecer producto de un agresivo cáncer que lo mantuvo en un coma inducido. Los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet formaron parte de la jornada de esta mañana.