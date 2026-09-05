05/ 09/ 2026 22:26

Tras desbarrancar bus contra casa en Valparaíso: Carabineros confirma que chofer dio positivo a cocaína

El reciente desbarrancamiento de un bus en Valparaíso dejó una vivienda gravemente afectada, incluida la mascota de la familia damnificada. En primera instancia se acusó un desperfecto en los frenos de la máquina, lo que habría llevado al chofer a caer contra la casa, sin embargo, el reporte de Carabineros reveló que el narcotest salió positivo a cocaína. Este tipo de accidentes, cada vez más comunes, deberían disminuir durante el 2027 con la llegada de cerca de 600 nuevos buses de alto estándar.