“No soporto a las víctimas”: Coté López reacciona a comentarios en redes sociales tras polémica con Gala Caldirola y Luis Jiménez
La empresaria se refirió a sus dichos sobre la medicación que está tomando y el verdadero motivo de dar a conocer esta información.
Coté López volvió a referirse a la polémica con su ex esposo, Luis Jiménez, y Gala Caldirola, aunque en esta ocasión se refirió a los comentarios que recibe en redes sociales tras este episodio.
La empresaria justificó sus últimos dichos sobre la medicación que toma actualmente, explicando que lo dio a conocer en caso de que esa información le pudiera servir a algún seguidor que estuviera pasando por algo similar.
Qué dijo Coté López sobre comentarios en redes sociales
“En primer lugar, cuando yo dije que estaba siendo mal medicada, en ningún caso fue para justificar algo que yo haya hecho (…) yo simplemente lo estaba contando por si hay algún seguidor mío que le ha pasado lo mismo, que no se siente la misma persona, que está con depresión, y que a lo mejor le puede servir de ayuda, simplemente para eso”, partió diciendo Coté.
A lo largo del mismo video, la empresaria se refirió a los mensajes que recibe tras la polémica, asegurando que “no fui víctima, no soy víctima, no seré jamás una víctima porque no soporto a las víctimas (…) siempre me he hecho cargo de lo que yo hago, de mis errores. Pero no me voy a hacer cargo de las cosas que dicen que hago o de lo que no he hecho“.
Repitiendo que ella ya se disculpó con Gala, enfatizó que “si me creen o no me creen, ya eso es problema de ustedes. No necesito la validación de nadie. Yo sí me sentí fatal. Me sentí la peor persona. Me sentí un asco (…) Pero tampoco voy a dejar que eso me defina como persona, porque no siento que soy una mala persona”.
“A mí avísenme cuando se termine el show porque mi teléfono lo tienen todos (…) Yo voy a seguir adelante, voy a seguir tratando de sanar todas mis cosas que son personales, todos mis duelos, tratando de perdonarme, tratando de seguir siendo la persona que siempre he sido, básicamente”, agregó López.
A modo de cierre, expresó que se encuentra “super baja de energía”, pero debe seguir adelante con sus nuevos proyectos que tiene pendientes, entre ellos, una nueva colección de Clo.
Revisa aquí la reflexión de Coté López:
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