Mauricio Medina compartió dolorosa pérdida familiar: “Una de las peores noticias”

La Zapallito Italiano fue uno de los personajes del entretenimiento que le dedicaron unas sentidas palabras a “El Indio” por la muerte de su padre.

Durante las últimas horas Mauricio Medina informó a través de sus redes sociales que se encuentra de luto tras sufrir una dolorosa pérdida familiar, concretamente, el fallecimiento de su padre.

Con una serie de fotos juntos, “El Indio” despidió a su progenitor en Instagram, espacio en el que también le dedicó unas palabras de adiós.

El triste adiós de Mauricio Medina a su padre

“Hoy recibí una de las peores noticias. Mi padre ha partido y con mucho dolor voy a despedirlo“, partió diciendo el ex integrante de Dinamita Show.





Sobre la misma, el comediante agregó: “Quienes conocieron a mi Padre Enrique Medina Valderrama y lo quieran acompañar, me escriben“.

Al mismo tiempo, Medina mostró una serie de fotografías de su padre en diferentes encuentros familiares. “Hasta siempre, papá. Te amaré eternamente”.

Luego de comunicar la lamentable noticia, más de mil personas comentaron la publicación, dejándole palabras de aliento y buenos deseos, entre ellos apareció Chris Venegas, de Fusión Humor, la Zapallito Italiano y otros destacados comediantes para darle el pésame a “El Indio”.

“Mis sentidas y sinceras condolencias Mauri, un fuerte abrazo. Dios sabrá acompañar estos momentos” y “Te queremos, Mauri. Besos al cielo“, le escribieron algunos.

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