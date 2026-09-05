“Me están tentando…”: Naya Fácil abre la puerta a ir por la corona de Reina de Viña 2027

“Me repetiría el plato, porque me gustaría mostrar otro piscinazo”, declaró la influencer en sus redes sociales.

Naya Fácil manifestó su interés por convertirse por segunda vez en Reina de Viña, desde su última coronación en 2024.

La influencer ya había expresado sus intenciones al periodista Sergio Marabolí, quien reveló sus declaraciones en Plan Perfecto.

En el programa del jueves, se nombraron a distintas posibles candidatas, entre ellas Gala Caldirola, Ludmila Ksenofontova, Vale Roth y Disley Ramos.

En ese contexto, Marabolí anunció: “Naya Fácil me acaba de confirmar que está dispuesta a ser candidata para ser reina de Viña del Mar”.

Según el comunicador, la influencer estaría “feliz, e incluso sería entretenido para mostrar otro piscinazo, porque ya tomé clases de natación“.





Naya Fácil muestra interés en ser Reina de Viña 2027

Este sábado, Naya recordó cuando “yo salí Reina de Viña hace unos años. Estoy agradecida por los votos, muchísimas gracias”.

En ese sentido, hizo hincapié en lo comentado en el programa de Chilevisión sobre una posible segunda candidatura el próximo verano.

“Me están tentando a postularme a candidata. Me repetiría el plato, porque me gustaría mostrar otro piscinazo “, declaró.

Entonces, la influencer explicó que “quedé obviamente disconforme con lo que hice, pero así era yo en ese momento”.

“Me han comentado que en la historia nunca ha habido una reina dos veces, entonces sería primera vez si llegara a salir“, mencionó otro de los motivos detrás de su interés.

De modo que, Naya preguntó a sus seguidores: “¿Les gustaría que me postulara?”.