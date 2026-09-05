FOTOS | De Bachelet a Longueira: El emotivo último adiós a Camilo Escalona

Autoridades de la actual Presidencia y ex políticos llegaron este sábado hasta el centro de Santiago para despedir al dirigente del PS.

Durante la mañana de este sábado se llevó a cabo el velorio del histórico dirigente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, en pleno centro capitalino.

Hasta el lugar llegaron reconocidos rostros de la política y la colectividad, entre ellos, Michelle Bachelet, Paula Vodanovic, José García Ruminot y Pablo Longueira.

Así se llevó a cabo el emotivo velorio de Camilo Escalona

Pasado el mediodía comenzaron a llegar hasta la calle París, en el corazón de Santiago, familiares, amigos, miembros de la Juventud Socialista y múltiples militantes del PS, encabezados por su presidenta, Paulina Vodanovic, para despedir a Escalona.





Hasta el homenaje al ex presidente del Senado llegaron los ex Mandatario, Michelle Bachelet y Eduardo Frei Ruiz-Tagle junto a esposa, Marta Larraechea.

Otros personajes políticos que se presentaron fueron el alcalde Tomás Vodanovic, el senador Iván Moreira, la ex candidata presidencial Jeannette Jara, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, el ministro José García Ruminot y el ministro Jaime Campos.

Los registros de la convocatoria para despedir al ex senador también dieron cuenta de la presencia del presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, la ex senadora Isabel Allende, Pablo Longueira y Gustavo Gatica.

Revisa aquí las imágenes que dejó el velorio de Camilo Escalona: