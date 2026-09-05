Velatorio de Camilo Escalona: Cortejo fúnebre recorrerá desde sede del PS al ex Congreso en Santiago

El histórico dirigente y expresidente del Senado falleció este viernes tras permanecer en un coma inducido por complicaciones de un cáncer de próstata.

El Partido Socialista (PS) comunicó el horario y el lugar donde se realizará el velatorio de Camilo Escalona tras su fallecimiento este viernes.

Durante sus últimos días de vida, el histórico dirigente de la ex Concertación permaneció en un coma inducido en la Clínica Indisa debido a un agresivo cáncer de próstata.

La despedida del ex senador entre 2006 y 2014 inició a las 01:00 en la sede central del PS, ubicada en París 873, en Santiago Centro.





De acuerdo con la información entregada por el mismo partido, el lugar estará abierto a todo público para quienes quieran rendir homenaje al expresidente del Senado.

“Invitamos a nuestra militancia, dirigentes sociales y políticos, amigas, amigos y a toda la ciudadanía a acompañarnos en esta despedida a uno de los dirigentes históricos del socialismo chileno”, manifestó el PS.

Además, informaron que a las 12.30 se realizará el traslado del féretro desde las dependencias del PS en París 873 hacia el Salón de Honor del Senado, en el edifico el Congreso Nacional en Santiago, donde se continuará con la despedida.

El traslado se realizará caminando en conjunto con miembros de la mesa directiva, parlamentarias y parlamentarios, y miembros de la juventudes del partido.

El recorrido se hará de la siguiente forma:

París

Santa Rosa

Alameda

Morandé

Compañía

Bandera

Catedral