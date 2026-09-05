Carabineros dispara contra delincuentes que apuntaron con arma de fuego a funcionario en San Joaquín

El hecho ocurrió cuando los uniformados detuvieron un automóvil en el que se trasladaban tres “sujetos de interés” por distintos delitos, con el objetivo de fiscalizarlos.

Carabineros disparó contra un grupo de delincuentes, luego de que uno de ellos apuntara con un arma a un funcionario en la comuna de San Joaquín.

Durante una fiscalización vehicular la noche de este viernes, los policías detuvieron un automóvil en el que se trasladaban tres “sujetos de interés” por distintos delitos. En ese momento, el copiloto extrajo un arma de fuego.

Según el comandante Adrián Bucarey, “el funcionario, al ver en riesgo su vida, se vio obligado a usar su armamento fiscal y realizó disparos contra esta persona, que claramente iba a atentar contra la vida del carabinero”.

“Luego, el copiloto pasó el arma al sujeto que estaba en el asiento trasero. Por lo tanto, el carabinero usó en una segunda oportunidad su arma de fuego “, relató.





De acuerdo con la información entregada por la institución, desde la intersección de Carlos Valdovinos con Las Industrias, los delincuentes se dieron a la fuga.

Finalmente, el grupo llegó herido en su automóvil hasta el Hospital Barros Luco, donde Carabineros los alcanzó.

En ese contexto, Bucarey confirmó que “dos de ellos están constando lesiones en dicho centro asistencial y el conductor resultó sin lesiones”.