Plumas, alas y collage de Messi: Ignacia Fernández compite contra extravagantes looks en Miss Mundo 2026

En su primer desfile de la jornada, las concursantes del certamen de belleza internacional subieron al escenario con vestuarios representativos de sus respectivos países.

Inició la final del Miss Mundo 2026, donde Ignacia Fernández compite por la corona luego de ganar la edición nacional.

En el comienzo de la transmisión, las concursantes del certamen de belleza desfilaron en grupos divididos por cada continente.

Con vestuarios representativos de sus respectivos países, las modelos deslumbraron con sus looks, algunos más extravagantes que otros.

En el caso de Ignacia Fernández, la chilena subió al escenario con el mismo traje con el que se le vio hace unos días en el concurso Bailes del Mundo.





En esa instancia, la cantante sorprendió con una personificación de Carmela, emblemático personaje de la cultura nacional.

De esta manera, Ignacia se enfrentó a sus compañeras que vistieron atuendos con distintos estampados, plumas, grandes faldas e incluso alas.

Uno que llamó la atención en particular, fue el de Argentina, cuyo vestido agrupaba varias imágenes del futbolista Lionel Messi en la Copa del Mundo 2022.

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