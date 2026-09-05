La última oportunidad de Ignacia Fernández para clasificar al Top 12 en Miss Mundo 2026

Durante la competencia habrá un segundo round, donde dos de las 111 participantes pasarán directamente al Top 12 gracias a la votación del público.

Pese a que Ignacia Fernández no clasificó entre las primeras 40 concursantes seleccionadas para avanzar en la final de Miss Mundo 2026, existe una última chance para la chilena.

Durante la competencia habrá un segundo round, donde dos de las 111 participantes pasarán directamente al Top 12 gracias al People’s Choice Award.

En la primera parte, fueron 10 candidatas, pertenecientes a cuatro grupos divididos por continentes, las que continuaron en el certamen.

Posteriormente, se escogió un Top 20 y luego se sabrá el Top 12, que incluirá a las favoritas del público.





¿Cómo votar por Ignacia Fernández en la final de Miss Mundo 2026?

Para darle tu voto a la representante de Chile, Ignacia Fernández, ingresa al sitio web missworld.1voting.com

Las dos candidatas que consigan mayor apoyo del público, independiente del país del que sean, se convertirán en finalistas.