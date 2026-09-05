Según Daniel Sagües, la química entre el animador y Ángela Contreras, su colega en la teleserie Rojo y Miel, fue más allá de los sets de grabación.

A 15 años de su muerte, se reveló que Felipe Camiroaga mantuvo un romance en secreto con la actriz Ángela Contreras durante los años 90.

Ambos formaron parte del reparto de la teleserie Rojo y Miel en 1994. En la historia, el personaje del comunicador era el antagonista y competía por la atención de la protagonista en un triángulo amoroso.

Debido a ello, en esa época se rumoreó un posible amorío entre ambos, que fue confirmado esta semana en el streaming Turno En Vivo por Daniel Sagües, amigo de Felipe Camiroaga.





La química entre la actriz y el animador no solo traspasó la pantalla, sino que también fue más allá de los sets de grabación.

“¿Es Ángela Contreras uno de los amores no reconocidos de Felipe Camiroaga?”, se le consultó al director de televisión.

De modo que, Sagües lo afirmó: “Sí” .

Sin embargo, aclaró que “no fueron pareja, fue un pinchazo por ahí”.

Revisa la confirmación del amorío entre Felipe Camiroaga y Ángela Contreras acá