Estudiantes de 21 liceos compitieron con autos impulsados por hidrógeno verde en el H2 Grand Prix 2026

La competencia reunió en Santiago a jóvenes de establecimientos técnico-profesionales de ocho regiones del país, quienes durante un año trabajaron en el diseño y construcción de vehículos a control remoto.

Entre el 1 y el 3 de septiembre se desarrolló en Santiago una nueva edición del H2 Grand Prix 2026, competencia internacional que desafía a estudiantes a diseñar, construir y competir con autos a control remoto propulsados por hidrógeno verde.

La iniciativa, organizada por Corporación SOFOFA y presente en Chile desde 2024, reunió este año a equipos provenientes de 21 liceos de ocho regiones del país: Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, Los Ríos y La Araucanía.

La competencia se realizó en el centro de eventos Metropolitan, en el marco de Hyvolution, cumbre dedicada al hidrógeno verde.

Un año de preparación

Llegar a la competencia implicó un largo proceso para los estudiantes. Durante todo un año, cada equipo trabajó junto a un docente o coach en el diseño, construcción y perfeccionamiento de sus vehículos, conformando grupos mixtos de pilotos y mecánicos.

El H2 Grand Prix forma parte de un programa internacional que busca entregar formación práctica en ciencia e ingeniería mediante vehículos que funcionan con celdas de combustible de hidrógeno verde.

La iniciativa también cuenta con un marcado enfoque de género: cada equipo incorpora participación femenina en áreas técnicas como mecánica automotriz, mecánica industrial y electricidad, disciplinas en las que históricamente la presencia de mujeres ha sido menor.

Los cuatro equipos ganadores del H2 Grand Prix 2026

La final nacional dejó a cuatro establecimientos técnico-profesionales como ganadores en las distintas categorías.

En Modificado, el primer lugar fue para el equipo EcoElectro, del Liceo Bicentenario Industrial Ramón Barros Luco de La Cisterna, perteneciente a la Red de Liceos SOFOFA.

En Stock, se impuso HydroRogue, del Liceo Bicentenario Industrial Agustín Edwards Ross de San Joaquín, también integrante de la Red de Liceos SOFOFA.

La categoría Híbrido quedó en manos de Indu Green Power Racing, del Liceo Industrial Guillermo Richard Cuevas de San Felipe, en la Región de Valparaíso.

Finalmente, en Prototipo, el ganador fue Ev3ntus, representante del Liceo Industrial Bicentenario Benjamín Dávila Larraín de Renca, establecimiento perteneciente a la Red de Liceos SOFOFA.

La mirada puesta en la final mundial de Praga

La competencia nacional también abre la posibilidad de llegar a una instancia internacional. Durante los próximos meses se definirá qué estudiantes tendrán la oportunidad de representar a Chile en la Final Mundial del H2 Grand Prix.

El torneo internacional se realizará en Praga, República Checa, durante 2027.